Бой Ибрагимов - Остин побил рекорд ESPN

Поединок за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе между россиянином Султаном Ибрагимовым и американцем Рэем Остином, прошедший 28 июля в Голливуде, побил рекорд телеаудитории за всю историю трансляций боев боксеров-профессионалов на американском телеканале ESPN, передает «Спорт Экспресс».



"Если составляется пара не только равных по силе боксеров, но и голодных до победы, болельщики ответят взаимностью, - сообщил промутер Ибрагимова Леон Маргулес.- Мы поражены этими цифрами. Давайте еще раз попробуем?". Напомним, что бой между Ибрагимовым и Остином завершился вничью, и в данный момент идут переговоры о повторном поединке между этими спортсменами.