Российский хоккеист открыл свою тюрьму

Хоккеист магнитогорского "Металлурга" и сборной России Евгений Малкин, который отказался от перехода в клуб НХЛ "Питтсбург Пингвинз" и решил провести предстоящий сезон в России, открыл в Магнитогорске ресторан-тюрьму "VIP-зона".



Потолки и окна в зале ресторана зарешечены, а осветительными приборами являются тюремные фонари и милицейские мигалки, пишет «Комсомольская правда».



Участие в оформлении колонии принимали участие заключенные магнитогорской колонии ЯВ 48/18, которые изготовили нары, использующиеся вместо стульев, и "скамья подсудимых", на которой располагаются музыканты. В ближайшее время в ресторан будут поставлены алюминиевые столовые приборы.



По желанию клиентов в этом рестораны могут заварить чифирь, а официантки приносят счет, оформленный в виде протокола с отпечатками пальцев. Клиентов, которые не могут самостоятельно добраться до дома, отвозят на милицейской машине с мигалкой.



В планах хоккеиста открытие подобных ресторанов и в других городах. Малкин отметил, что он давно хотел открыть ресторан, но такой, чтобы он был абсолютно не похож на остальные.