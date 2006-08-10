Ибрагимовича продали в «Интер»

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» в четверг объявил о продаже шведского нападающего Златана Ибрагимовича в миланский футбольный клуб «Интернационале», сообщает «Рейтер».



Сумма трансфера составила почти 25 миллионов евро. Таким образом, доход от продажи игрока для «Юве» составил почти 15 миллионов евро. Другие подробности сделки пока не сообщаются, передает «Советский Спорт».



Напомним, что Ибрагимович стал уже шестым игроком туринского клуба, которого они вынуждены были продать после разгоревшегося скандала в итальянском футболе и переводе их в Серию Б. До этого Патрик Вьейра был продан так же в «Интер», Эмерсон и Фабио Канаварро были проданы в мадридский «Реал», а Лилиан Тюрам и Джанлука Дзамбротта - в «Барселону».