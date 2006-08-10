В рейтинге коэффициентов УЕФА Украина на 12 месте

После окончания первых матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов есть изменения в текущей таблице коэффициентов УЕФА (определяющей количество команд в еврокубках в сезоне 2008/2009). Так она выглядит сегодня…





1. Испания - 0.928 – за сезон 2006/2007; 58.819 (за пять последних сезонов)

2. Италия - 1; 55.160

3. Англия - 1; 52.915

4. Франция - 0.875; 44.531

5. Германия - 0.928; 35.792

6. Португалия – 1.083; 35.749

7. Голландия 0.571; 31.736

8. Румыния – 2.166; 30.998

9. Россия - 0.625; 30.125

10. Бельгия - 1.1; 25.475

11. Шотландия - 1.125; 24.875

12. УКРАИНА - 1; 23.975

13. Болгария - 2.25; 21.707

14. Чехия - 0.5; 21.575

15. Греция - 0.666; 21.497.