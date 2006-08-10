Лига чемпионов. Результаты матчей квалификации

Завершились первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу. Предлагаем их результаты.
"Слован" (Чехия) - "Спартак" (Россия) - 0:0
ЦСКА (Россия) – "Ружомберок" (Словакия) - 3:0
"Лилль" (Франция) – "Работнички" (Македония) - 3:0
"Левски" (Болгария) – "Кьево" (Италия) - 2:0
"Галатасарай" (Турция) – "Болеслав" (Чехия) - 5:2
"Гамбург" (Германия) - "Осасуна" (Испания) - 0:0
"Копенгаген" (Дания) – "Аякс" (Голландия) - 1:2
"Стандард" (Бельгия) – "Стяуа" (Румыния) - 2:2
"Милан" (Италия) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 1:0
"Зальцбург" (Австрия) - "Валенсия" (Испания) - 1:0
"Хартс" (Шотландия) - АЕК (Греция) - 1:2
"Ливерпуль" (Англия) – "Маккаби" (Израиль) - 2:1
Ранее, 8 августа, сыграли:
"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Арсенал" (Англия) - 0:3
"Аустрия" (Австрия) - "Бенфика" (Португалия) - 1:1.