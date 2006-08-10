Великому спорткомментатору сегодня 100 лет

Как сообщает ИТАР-ТАСС, знаменитому спортивному журналисту и комментатору Всесоюзного радио Вадиму Синявскому сегодня исполнилось бы 100 лет.



В 30-е годы прошлого века Синявский стал родоначальником национальной спортивной радиожурналистики. И на протяжении последующих тридцати лет являлся "рупором" болельщиков. Его голос с характерной хрипотцой нельзя было спутать ни с чьим другим. В его репортажах удачно совмещались и талант рассказчика, и дар импровизатора, и остроумие спортивного эрудита. В годы Великой Отечественной Вадим Святославович вел свои репортажи с передовой. Синявский скончался 3 июля 1972 года. Он оставил целый ряд талантливых учеников, среди которых выделяется Николай Озеров.