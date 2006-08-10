Создателя арены ЧМ-2006 возвратили в тюрьму

Немецкий суд подтвердил обвинительный приговор главе компании, отвечавшей за строительство одного из главных стадионов ЧМ-2006 "Альянц-Арены" (Мюнхен). Как сообщает Reuters, апелляция Карла-Хайнца Вильдмозера, приговоренного к четырем с половины годам лишения свободы, отклонена.



Вильдмозера осудили за получение взятки в размере 2,8 миллиона евро (3,6 миллиона долларов) от одного из подрядчиков - австрийской фирмы Alpine. Эта компания "купила" закрытую информацию, которая помогла ей выиграть один из тендеров, проводимых создателями "Альянц-Арены".



Адвокаты Вильдмозера пытались добиться смягчения приговора, ссылаясь на то, что во время следствия правоохранительными органами был допущен ряд нарушений. Любопытно, что суд города Карлсруэ одновременно рассматривал апелляцию прокураторы по этому же делу - сторона обвинения требовала ужесточения вердикта, передает «Лента.ru».



Тем не менее, в силе остался первоначальный приговор - четыре с половиной года заключения. Отметим, что общая стоимость футбольного стадиона составила 286 миллионов долларов (367 миллионов долларов). На "Альянц-Арене" прошли несколько ключевых встреч чемпионата мира, в том числе матч-открытие Германия - Коста-Рика.