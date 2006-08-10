В «Зенит» перешел защитник из «Глазго Рейнджерс»

Питерский "Зенит" взял на один год в аренду у шотландского "Глазго Рейнджерс" голландского защитника Фернандо Риксена. Футболист должен прибыть в Санкт-Петербург в понедельник, 14 августа. Он пройдет медицинскую комиссию, после чего подпишет с российским клубом контракт.



Отметим, что Риксен покинул "Рейнджерс" после конфликта с главным тренером шотландского клуба Полем ле Гуэном. В июле, когда "Рейнджерс" во время турне по Южной Африке летел в Йоханессбург, Риксен, выпив лишнего, начал приставать к стюардессе. Ле Гуэн отстранил голландца от тренировок и заявил, чтобы тот подыскивал себе новый клуб.



Риксен перешел в "Рейнджерс" в 2000 году за 3,75 миллионов фунтов из "Алкмаара", причем тогда главным тренером шотландцев был нынешний наставник "Зенита" Дик Адвокаат. Финансовые условия перехода Риксена в "Зенит" не раскрываются. Известно лишь, что частью сделки будет визит "Зенита" в Глазго, где российский клуб 23 августа сыграет товарищеский матч с бывшей командой голландца.