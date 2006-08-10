В «Челси» требуют от Абрамовича повысить зарплату

Защитник "Челси" Вильям Галлас на переговорах о продлении контракта потребовал увеличить свое заработную плату до 90 тысяч фунтов стерлингов в неделю (более 170 тысяч долларов). По информации издания The Sun, в прошлом сезоне француз получал около 67 тысяч долларов за каждые семь дней.



Руководство клуба во главе с Романом Абрамовичем было готово поднять Галласу зарплату до 143 тысяч долларов, но защитник уверен, что он должен получать не меньше, чем лидеры "Челси" - Фрэнк Лэмпард и капитан Джон Терри. В случае если новое соглашение не будет подписано, игрок сборной Франции сможет покинуть команду по свободному трансферу, передает «Лента.ru».

Отметим, что 28-летний Галлас в подтверждение своего желания сменить команду не поехал с "Челси" в коммерческое предсезонное турне по США, что вызвало резкую критику главного тренера лондонцев Жозе Моуринью. Француз был лишен принадлежавшего ему номера "13", который перешел к новичку Михаэлю Баллаку.



"Челси" купил Галласа в 2001 году у "Марселя" за 6,2 миллиона фунтов стерлингов (по нынешнему курсу около 12 миллионов долларов). В прошлом сезоне француз был одним из ведущих игроков команды, а в составе своей сборной вошел в число лучших защитников чемпионата мира в Германии.