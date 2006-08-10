Третьяк получил извинения

Сегодня, 10 августа, состоялся телефонный разговор исполнительного директора новокузнецкого "Металлурга" Игоря Покатилова с президентом ФХР Владиславом Третьяком.



Как сообщает пресс-служба ФХР, в ходе разговора Покатилов принес свои извинения главе ФХР за недостоверную информацию, размещенную накануне на официальном сайте клуба. По его словам, открытое письмо к болельщикам, которое дезинформировало любителей хоккея, было составлено и опубликовано без его ведома, передает «Газета.Ru».



В завершение беседы директор "Металлурга" выразил поддержку политики ФХР, а также сообщил, что подготовка клуба к новому сезону идет по плану и в тесном взаимодействии с представителями Федерации хоккея России.