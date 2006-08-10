Болельщик поставил свою жизнь на успех команды

Британский болельщик связал успехи команды "Халл Сити" с продолжительностью своей жизни. Знаменитая букмекерская контора William Hill приняла у Кена Жака ставку (50 фунтов стерлингов) на то, что клуб выйдет в премьер-лигу раньше, чем его поклонник умрет. В случае выигрыша 61-летний Жак получит тысячу фунтов (1 900 долларов).



Как отметил официальный представитель William Hill Грэм Шарп, ставка была принята еще три года назад и ее результат не вызывал в конторе опасений - в то время "Халл Сити" был аутсайдером третьего дивизиона. Однако сезон-2006/07 клуб начал уже в первом дивизионе, и до попадания в премьер-лигу ему осталось сделать всего один шаг.



"Я впервые сталкиваюсь с тем, чтобы игрок в буквальном смысле поставил свою жизнь на успех команды", - признался Шарп, передает «Лента.ru». Стоит, однако, добавить, что в первом дивизионе "Халл Сити" начал турнир неудачно, потерпев два поражения в двух первых матчах.