Легендарный боксер снял свои претензии к Сталлоне

Бывший боксер-супертяжеловес Чак Вепнер, который стал прообразом главного героя в фильме "Рокки", отозвал свои претензии к исполнителю главной роли и режиссеру Сильвестру Сталлоне. Адвокаты Вепнера и Сталлоне подали заявление в окружной суд Нью-Джерси о том, что они уладили миром судебный процесс, начавшийся еще в 2003 году, передает АР.



Сталлоне пообещал боксеру выплатить компенсацию за использование имени и биографии, но Вепнер денег так и не дождался. Он настаивал на выплате части доходов от реализации пяти фильмов "Рокки" и связанных с ними прочих продуктов. Общая сумма этих доходов оценивается более чем в миллиард долларов, передает «Лента.ru».



Актер, в свою очередь, утверждал, что Вепнер и так извлек выгоду от своего имени, сделав достоянием общественности тот факт, что Рокки Бальбоа был списан с него. Сталлоне подтвердил, что образ главного героя фильма "Рокки" возник у него после того, как в 1975 году он смотрел бой между Чаком Вепнером и Мохаммедом Али.



Вепнер получил право на тот чемпионский бой благодаря промоутеру Дону Кингу, который сумел сделать известным боксера, о котором все забыли. В настоящее время 67-летний Чак Вепнер занимается продажей ликера, а Сталлоне снимает шестой фильм из серии "Рокки".