Курникова увлеклась самым сексуальным занятием

Знаменитая теннисистка Анна Курникова, не выходившая на корт с 2003 года, решила заняться фехтованием, сообщает Contact Music.



Она уже начала брать уроки у специалистов. В своей колонке в журнале Elle россиянка написала, что фехтование – один из самых сексуальных видов спорта, поскольку женщина со шпагой выглядит очень естественно, передает «Лента.ru».



Курникова призналась, что когда она взяла в руки шпагу, то ее желание заниматься фехтованием многократно возросло. Ранее СМИ сообщали о том, что Курникова может вернуться на корт.