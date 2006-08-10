Украинская «молодежка» проведет тренировку под наблюдением журналистов

В рамках подготовки к евроотбору-2007 и непосредственно к первому поединку против болгарских сверстников команда Алексея Михайличенко собралась на олимпийской базе в Конча-Заспе.



Последними к партнерам присоединились Артем Милевский и Александр Рыбка, которые в составе киевского «Динамо» были задействованы в матче квалифайн-раунда Лиги чемпионов против турецкого «Фенербахче». В субботу, 12 августа, в 17.00 пройдет открытая тренировка, в ходе которой представители СМИ смогут пообщаться с главным тренером – Алексеем Михайличенко. Об этом «Главреду» сообщили из пресс-службы федерации футбола Украины.