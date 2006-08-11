Кубок УЕФА. «Черноморец» сыграл вничью с «Вислой»

В Одессе прошел матч Кубка УЕФА между местным «Черноморцем» и «Вислой» из польского Плоцка. Встреча закончилась нулевой ничьей.
"Черноморец" "Висла" Плоцк 0:0 (0:0)
"Черноморец": Г. Альтман, Полтавец (Гилазев, 70), Билозор, Кирлик (капитан), Зотов (Кирильчик, 83), Венглинский (Луценко, 74), Мжаванадзе, Нижегородов, Даниловский, Канделаки, Шищенко.
"Висла": Губек, Собчак (Ромузга, 76), Дошек (Михалек, 66), Геворгян, Рачвал (капитан), Гедеон, Седлачек (Обайдин, 90), Пекович, Белада, Магдон, Живкович.