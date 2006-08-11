Израильтяне передумали играть с «Ливерпулем» в Киеве

Израильская сторона изменила свое решение о переносе в Киев еврокубкового матча «Маккаби» (Хайфа)-«Ливерпуль».



Напомним, что ранее – в связи с запретом УЕФА на проведение международных встреч в Израиле – руководство этой страны обратилось к президенту ФК «Динамо» (Киев) с просьбой сыграть ответный матч квалифайн-руанда Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем» в столице Украины.



Президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис дал согласие предоставить для игры поле динамовского стадиона им. В. Лобановского. Но израильтяне неожиданно сами изменили решение. Матч с англичанами, по всей видимости, пройдет на Кипре. Так, по крайней мере, утверждает Times.