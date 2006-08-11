Кубок УЕФА. Результаты 2-го квалифайн-раунда

Прошли матчи второго квалификационного раунда Кубка УЕФА. Предлагаем их результаты.
ЧЕРНОМОРЕЦ Украина - ВИСЛА Польша - 0:0
ЗИМБРУ Молдова - МЕТАЛЛУРГ Украина - 0:0
РУБИН Россия - БАТЭ Белоруссия - 3:0 (1:0)
КАРВАН Азербайджан - СЛАВИЯ Чехия - 0:2 (0:1)
АРТМЕДИА Словакия - ДИНАМО Белоруссия - 2:1 (0:1)
ТИРАНА Албания - КАЙСЕРИСПОР Турция - 0:2 (0:2)
БНЕЙ ЙЕХУДА Израиль - ЛОКОМОТИВ Болгария - 0:2 (0:1)
РОСЕЛАР Болгария - ЭТНИКОС АШНАС Кипр - 2:1 (1:0)
РИД Австрия - СЬОН Швейцария - 0:0 (0:0)
ЦСКА Болгария - ХАЙДУК КУЛА Сербия - 0:0 (0:0)
РАНДЕРЗ ФРЕДЖ Дания - КАУНАС Литва - 3:1 (0:0)
МОЛЬДЕ Норвегия - СКОНТО Латвия - 0:0
ГЕРТА Германия - АМЕРИ Грузия - 1:0 (0:0)
ОДЕНСЕ Дания - ЛЛАНЕЛЛИ Уэльс - 1:0 (1:0)
ХАПОЭЛЬ Израиль - ДОМЖАЛЕ Словения - 1:2 (1:0)
СТАРТ Норвегия - ДРОГЕДА Ирландия - 1:0 (0:0)
БРАНН Норвегия - ОТВИДАБЕРГ Швеция - 3:3 (2:1)
ТВЕНТЕ Голландия - ЛЕВАДИЯ Эстония - 1:1 (0:1)
ЯНГ БОЙЗ Швейцария - МАРСЕЛЬ Франция - 3:3 (1:2)
ВЕНТСПИЛС Латвия - НЬЮКАСЛ Англия - 0:1 (0:0)
ФЛОРА Эстония - БРОНДБЮ Дания - 0:0 (0:0)
ФЕХЕРВАР Венгрия - ГРАССХОППЕРС Швейцария - 1:1 (0:0)
САРАЕВО Босния - РАПИД Румыния - 1:0 (0:0)
СУДУВА Литва - БРЮГГЕ Бельгия - 0:2 (0:1)
БАЗЕЛЬ Швейцария - ВАДУЦ Лихтенштейн - 1:0 (0:0)
ПАРТИЗАН Сербия - МАРИБОР Словения - 2:1 (2:0)
АПОЕЛ Кипр - ТРАБЗОНСПОР Турция - 1:1 (1:0)
ДИНАМО Румыния - БЕЙТАР Израиль - 1:0 (0:0)
МАТТЕРСБУРГ Австрия - ВИСЛА Польша - 1:1
ГРЕТНА Шотландия - ДЕРРИ СИТИ Ирландия - 1:5