Прыгун Павлов подает в суд на главного тренера сборной России

Экс-чемпион мира по прыжкам с шестом Игорь Павлов и его тренер Анатолий Чернобай намерены подать в суд на главного тренера сборной России по легкой атлетике Валерия Куличенко в связи с невыполнением «Критериев Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) по отбору и формированию сборной команды России по легкой атлетике для участия в официальных международных соревнованиях в сезоне 2006 года», сообщает агентство «Весь спорт».



«Согласно этому документу, утвержденному президиумом ВФЛА, в 2006 году будет соблюдаться принцип отбора по формуле «1+2», - сказал Анатолий Чернобай. - Согласно ему, в сборную команду России на чемпионат Европы будут, в частности, рекомендованы спортсмены, занявшие первые места на летнем чемпионате России в Туле 10-15 июня в каждом виде программы. Игорь Павлов выиграл чемпионат России. И вот, за несколько дней до утверждения состава на чемпионат Европы в Гетеборге, из разговора с Куличенко мы узнаем, что в списке Игоря нет! Куличенко мотивировал это свое решение спортивной формы ученика, что выглядит некорректно и с юридической, и с фактической точек зрения. Действительно, Игорь не очень хорошо выступил на Кубке Европы в Малаге. Но только по причине болезни. Честно говоря, мы до сих пор находимся в шоке от такого обращения с неоднократным чемпионом России, чемпионом мира, занявшим на Олимпиаде в Афинах четвертое место».



Анатолий Чернобай не исключил возможности подачи в суд на главного тренера Валерия Куличенко. «Мы уже разговаривали с некоторыми ответственными людьми в Московской федерации легкой атлетики, в частности, со старшим тренером сборной Москвы Натальей Ивановой. Нам была обещана полная поддержка в случае нашего решения обратиться в суд. Другое дело, что подавать в суд, заниматься разного рода юридической казуистикой – совсем не наша работа. Здесь мы надеемся на помощь квалифицированных людей. Просто хотим добиться справедливости», - подчеркнул Анатолий Чернобай, передает «Советский Спорт».