Руни публично простил Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни заявил, что больше не держит зла на своего одноклубника Криштиану Роналду и считает исчерпанным конфликт, возникший между ними в ходе матча ЧМ-2006 Англия - Португалия. Тогда португалец активно настаивал на удалении Руни после того, как англичанин ударил ногой в пах Рикарду Карвалью.



"Сейчас между нами все в порядке, - цитирует AFP слова нападающего. - Не буду врать, во время матча меня очень разозлило поведение Роналду. Но ведь в тот день мы не были партнерами - мы были соперниками. Теперь же нам предстоит вместе играть за "Манчестер Юнайтед".



Напомним, что после удара ногой в пах Рикарду Карвалью Руни, раздраженный действиями Роналду, который апеллировал к арбитру Орасио Элисондо, попытался ударить португальца головой. В результате специалисты и любители футбола какое-то время спорили, за что именно англичанин был удален с поля.

Тот матч 1/4 финала закончился победой португальцев в серии пенальти, но в итоге он заняли лишь четвертое место, а Криштиану Роналду не получил приз лучшему молодому игроку ЧМ-2006, хотя считался главным претендентом на персональный трофей.



Руни в этой связи отметил, что его расстроило решение оргкомитета вручить приз немцу Лукашу Подольски, а не Роналду. "Думаю, его должны были признать лучшим молодым игроком чемпионата, но этому во многом помешала критика болельщиков", - считает Руни, передает «Лента.ru».