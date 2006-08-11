Хоккей. Сборную России возглавил Вячеслав Быков

Наставник московского ЦСКА Вячеслав Быков стал и новым главным тренером сборной России - 14-м за 14 лет. Сегодня он был официально утвержден на заседании исполнительного комитета Федерации хоккея страны, сообщает ИТАР-ТАСС.



Быков сменил Владимира Крикунова (тренер московского «Динамо»), два года руководившего национальной командой, которая дважды становилась лучшей в Европе и завоевала бронзу на чемпионате мира-2005 (в прошедшем сезоне стала четвертой на Олимпиаде, а на мировом первенстве не пробилась в 1/2 финала).



Быков Вячеслав Аркадьевич является заслуженным мастером спорта. В разные годы выступал за «Трактор», ЦСКА и швейцарский «Готтерон». Семикратный чемпион СССР (1983–89), в чемпионатах страны провел 430 матчей, забросил 195 шайб. Пятикратный чемпион мира (1983, 1986, 1989-90, 1993), вице-чемпион-87, бронзовый призер-85. Двукратный олимпийский чемпион (1988, 1992). На ЧМ и Олимпиадах - 99 матчей, 49 шайб.



С 2004 года - главный тренер ЦСКА. Под руководством Быкова армейцы не вышли в 1/4 финала чемпионата России-2005, а минувшем первенстве все же пробились в восьмерку лучших команд страны.

Каким образом Быков будет продолжать тренировать ЦСКА – не уточняется.



Все тренеры сборной России:



1992. Виктор Тихонов

1993-95. Борис Михайлов

1994 (Олимпиада). Виктор Тихонов

1996. Владимир Васильев

1996 (Кубок мира). Борис Михайлов

1997. Игорь Дмитриев

1998. Владимир Юрзинов

1999-2000. Александр Якушев

2001-2002. Борис Михайлов

2003. Владимир Плющев

2004. Виктор Тихонов

2004 (Кубок мира). Зинэтула Билялетдинов

2005-2006. Владимир Крикунов.