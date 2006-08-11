«Милан» нацелился на Роналдо

"Милан" всерьез намерен приобрести нападающего сборной Бразилии и мадридского "Реала" Роналдо после того, как упустил Эрнана Креспо и Златана Ибрагимовича, которые перешли в "Интер". За нападающего красно-черные готовы выложить сумму порядка 11 миллионов фунтов стерлингов. "Королевский клуб" оценивает Роналдо в 21 миллион фунтов, передает «Спорт Экспресс».



При этом миланцы также пытаются получить снайпера мадридского "Атлетико" Фернандо Торреса и форварда "Ювентуса" Давида Трезеге. В списке потенциальных новичков миланцев, как передает Channel4, также значатся Давид Суазо из "Кальяри", Ян Хюнтелар из "Аякса" и Дидье Дрогба из "Челси". А вот лидер атак "Барселоны" Роналдинью больше в сферу интересов "Милана" не входит. Бразилец заявил, что не намерен покидать Испанию.