Тренировка чемпионов Бразилии переросла в потасовку

Тренировка "Коринтианса", лучшего клуба Бразилии по итогам прошлого сезона, закончилась дракой с участием аргентинца Хавьера Машерано и ветерана команды Марселиньо Кариоки. Машерано разозлил грубый подкат партнера во время двусторонней игры, и в ответ он ударил Кариоку, после чего покинул занятие, сообщает телеканал NDTV.



Главный тренер "Коринтианса" Жениньо, комментируя инцидент, пообещал, что оба футболиста будут оштрафованы и не попадут в состав на ближайший матч клуба против "Фигейренсе" (воскресенье, 13 августа), передает «Лента.ru». Любопытно, что на прошлой неделе Машерано, являющийся основным игроком сборной Аргентины, повздорил с еще одним футболистом "Коринтианса", Карлосом Алберто.



Местные СМИ объясняют неуравновешенность полузащитника неизвестной болезнью его новорожденной дочери. Машерано лишь два дня назад вернулся из Аргентины и пропустил последнюю игру своего клуба против "Атлетико Паранаэнсе" (2:1).



Кроме того, нынешний сезон складывается для действующих чемпионов Бразилии крайне неудачно. После 14 матчей в активе "Коринтианса" всего 13 очков, и он занимает последнее, 20-е, место в турнирной таблице. Лидирующий в чемпионате "Сан-Паулу" опережает клуб на 17 зачетных баллов.