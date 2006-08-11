Бекхэма выбросили из сборной Англии

Карьера Дэвида Бэкхема в сборной Англии похоже завершена. Новый тренер Стив Макларен не включил его в состав на товарищеский матч с действующими чемпионами Европы греками, сообщает Eurosport.

Если Макларен всерьез возьмется за выполнение своего обещания кардинально обновить команду после ухода Свена-Йорана Эрикссона, Бекхэму так и не удастся сыграть свой сотый матч за сборную. На текущий момент полузащитник мадридского "Реала" провел за главную команду страны 94 игры, в большинстве из которых находился в статусе капитана.



Самый одиозный английский футболист "эры Эрикссона" дебютировал в сборной почти 10 лет назад - 1 августа 1996 года в матче с Молдавией. Он сразу стал любимцем болельщиков и в 2000-м году получил капитанскую повязку в наследство от Алана Ширера. Не далее как в этот четверг Дэвид передал этот символ капитанской власти защитнику "Челси" Джону Терри - избраннику нового тренера Макларена.

Бекхэм полностью восстановился от мелких травм, полученных на Кубке мира в Германии, но, тем не менее, не попал в заявку на товарищеский матч со сборной Греции, который пройдет 16 августа. Его место на правой бровке видимо достанется одному из двоих не игравших в Германии форвардов Джермейну Дефо из "Тоттенхэма" или Дину Эштону из "Вест Хэм Юнайтед", передает NEWSru.com.



Невыразительная игра капитана английской сборной на ЧМ-2006 похоже перевесила его былые достижения в глазах Макларена. Тем более что многие специалисты критиковали Эрикссона за его лояльность по отношению к мужу Виктории Адамс, временами показывавшему откровенно слабую игру. Шведский специалист никогда не искал альтернативы Бекхэму, если тот был здоров. А в случае необходимости капитана могли подменить Шон Райт-Филлипс или новичок сборной Аарон Леннон.



Стив Макларен несколько лет проработал помощником Эрикссона, и чтобы продемонстрировать свою самостоятельность в качестве наставника, готов пойти на самые решительные меры. И если уж он поставил себе задачу начать "новую эру" в истории английской сборной, то отказ от услуг Дэвида Бэкхема, безусловно, самый эффектный шаг, который мог придти в голову новому главному тренеру английской национальной команды.