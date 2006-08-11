Команда Ахметова получила награды

11 августа председатель Донецкого областного совета Анатолий Близнюк поздравил коллектив закрытого акционерного общества «Футбольный клуб «Шахтер» с 70-летием ФК «Шахтер» и вручил коллективу почетную грамоту Донецкого областного совета. Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба Донецкого облсовета.



«Я действительно преклоняюсь перед вами за то, что вы всегда несли честь Донбасса. Футбольный клуб «Шахтер» – это действительно визитная карточка всего Донбасса, всего региона. И я хочу вас поздравить с этим юбилеем, пожелать вам всем добра, здоровья, чтобы игроки, которые сейчас играют и которым еще предстоит сыграть, продолжали нести славу Донбасса», - сказал коллективу ФК Близнюк.



Также были награждены почетным знаком Донецкого областного совета генеральный директор ЗАО «Футбольный клуб «Шахтер» Сергей Палкин, почетной грамотой Донецкого областного совета ветеран футбольной команды «Шахтер» Валерий Яремченко.



Кроме того, объявлена благодарность Донецкого областного совета вице-президенту федерации футбола Донецкой области Михаилу Калинину, ветеранам футбольной команды «Шахтер» Юрию Дегтереву, Алексею Дрозденко, Виктору Грачеву.