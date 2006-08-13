Ахметов «озолотил» футболистов

Президент ФК «Шахтер», народный депутат Ринат Ахметов в рамках празднования 70-летия ФК «Шахтер» вручил почетные знаки «За заслуги перед клубом» ветеранам донецкой команды и ее тренерам, сообщает «Остров».



По информации пресс-службы ФК «Шахтер», идея «клубного ордена» возникла в самом начале подготовки к празднованию 70-летия донецкой команды. Награда была разработана специалистами по геральдике. В оформлении знака «За заслуги перед клубом» использованы элементы украшения Кубка Украины, «ведь успехи донецкой команды начались именно с кубковых завоеваний».



«Клубный орден» I степени изготовлен с использованием золота и бриллиантов. Награда была вручена тренерам «Шахтера» всех лет. А самые выдающиеся ветераны команды получили награду II степени – она инкрустирована серебром.



«Мне очень приятно вручать награды людям, которые ковали славу донецкого «Шахтера». Именно вы, дорогие наши ветераны заложили славные традиции нашего клуба. Именно вы обыгрывали «Ювентус» и не проигрывали «Барселоне». Именно вы заставили команды-соперницы нас уважать и с нами считаться. А главное, что у вас получилось – так это завоевать всенародную любовь», - сказал Ахметов, вручая награды легендам советского и украинского футбола, которые в разные годы выступали за «оранжево-черных».



Кроме того, на торжественном вручении наград впервые были представлены фрагменты четырехсерийного документально-публицистического фильма о «Шахтере» – «Донецк и его команда».