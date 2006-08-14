Моуриньо: Шевченко был великолепен

Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуриньо признал, что поражение его команды от «Ливерпуля» в воскресном матче за Суперкубок Англии было заслуженным, сообщает «Скайспортс».



«Если смотреть на эту игру как на подготовительную, я думаю, что мы сыграли просто фантастически, ведь соперник находится в гораздо лучшей форме на данный момент. Конечно, никогда не хочется проигрывать, особенно в матчах за трофеи, но нужно признать, что «Ливерпуль» был сильнее нас и заслуженно победил. Это очень сильная и организованная команда. В этом сезоне у них есть большой выбор тактических схем. Они могут играть с Краучем или с Беллами, а могут и с ними двумя одновременно. Но чемпионат Англии это совсем другой турнир. Он длится 10 месяцев, и я думаю, что мы подойдем к нему в хорошем состоянии. К сожалению, у нас травмирован Михаэль Баллак, и пока что мы не знаем, будет ли он готов к началу первенства. Я надеюсь, что с ним будет все в порядке, ведь у нас уже итак достаточно травмированных: Джо Коул, Клод Макелеле и Петр Чех. Каждая команда постарается нам помешать, но я думаю, что нам удастся стать чемпионами в третий раз подряд. Что касается Шевченко, то хочу сказать, что он был великолепен. Андрей использовал один из наших редких моментов в этом матче и вообще провел очень хороший матч. Ему очень нужна поддержка команды, чтобы быть тем, кем он является – потрясающим футболистом», - заявил Моуриньо, передает «Советский Спорт».