Бой Валуев–Баррет официально анонсирован

Сопромоутер чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе россиянина Николая Валуева Дон Кинг официально анонсировал поединок своего подопечного против американца Монте Баррета, сообщает ALLBoxing.ru. Теперь уже официально объявлено, что бой состоится 7 октября.



Дон Кинг планировал провести этот боя в знаменитом зале «Мэдисон Сквер Гарден», однако стало известно, что поединок пройдет в одном из городов США, и точное место его проведения еще подлежит уточнению. В рамках боксерского шоу с участием Валуева и Баррета состоится еще один чемпионский бой — поединок между действующим чемпионом WBC в полутяжелом весе Томашем Адамеком и австралийцем Полом Бриггсом.