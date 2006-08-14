«Днепр» хочет форварда московского ЦСКА

Генеральный директор «Днепра» Андрей Стеценко заявил, что очень доволен селекционной работой клуба в это межсезонье, сообщает официальный сайт УЕФА.



«Мы можем быть удовлетворены итогами проделанной селекционной работы. Вместе с тем, пока мы так и не смогли приобрести забивного форварда. В сфере наших интересов остаются полузащитники Игор Жофчак и Марек Сапара из словацкого «Ружомберока», форвард румынского «Спортула» Ион Мазилу, его коллега по амплуа Сергей Самодин, принадлежащий московскому ЦСКА», - заявил Стеценко, передает «Советский Спорт».



Кроме этого, он сообщил, что выставленные на трансфер футболисты «Днепра» остались в команде. Александр Мелащенко оказался никем не востребованным, а Денис Андриенко неплохо проявил себя на позиции правого защитника, и с ним был подписан новый двухлетний контракт. Что касается Владимира Езерского, отправленного в дубль за драку с партнером, то он также возвращен в основной состав.