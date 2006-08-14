Легкая атлетика. ЧЕ выиграла сборная России

В Гетеборге завершился чемпионат Европы по легкой атлетике. Сборная России по итогам турнира завоевала 34 медали: 12 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых.



В последний день европейского первенства в активе сборной России четыре золотых медали, причем все они были завоеваны представителями женской команды, передает «Лента.ru».



Россиянки одержали победы в эстафетах 4 по 100 и 4 по 400 метров. В спринтерской эстафете чемпионками Европы стали Юлия Гущина, Наталья Русакова, Ирина Хабарова и Екатерина Григорьева. Причем 40-летняя Ирина Хабарова стала еще и бронзовым призером на 100-метровке в индивидуальном первенстве.



В эстафете 4 по 400 метров победу одержали Светлана Поспелова, Наталья Иванова, Ольга Зайцева и Татьяна Вешкурова. Примечательно, что сборная России, сильнейшая команда мира в этом программе, никогда в своей истории до первенства в Гетеборге не выигрывала первенство Европы.



Победительницей в прыжках в длину стала лидер мирового сезона Людмила Колчанова, пригнувшая на 6 метров 93 сантиметра. Третье место заняла еще одна россиянка Оксана Удмуртова, улетевшая на 6 метров 69 сантиметров. Забег на 1500 метров выиграла Татьяна Томашова, на самом финише опередившая Юлию Чиженко. Елена Соболева осталась на четвертом месте.