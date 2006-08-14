Блохин обиделся на власть

На сегодняшней пресс-конференции главный тренер сборной Украины по футболу Олег Блохин выразил обиду за футболистов – участников прошедшего Чемпионата мира, которых государство никак и ничем не отметило, передает корреспондент «Главреда».



Блохин сказал: «Я в жизни повидал всякого. Бывало, что и наград, и званий лишали. Поэтому сам к этим вещам равнодушен. Но за ребят мне обидно. Когда государство, власть поймут, что, кроме политики, существуют искусство, спорт и многое другое, тогда и будет движение вперед».