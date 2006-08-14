Президент поздравил «Шахтер» с 70-летием

Президент Украины Виктор Ющенко поздравил 12 августа, болельщиков, игроков, тренеров и руководство футбольного клуба «Шахтер» с 70-летием со дня основания, сообщает пресс-служба Президента.



«Феномен «Шахтера» заключается в жертвенной преданности всей команды любимому делу, бескомпромиссности на поле, умении воспитывать молодые таланты, использовании новейших спортивных достижений», – говорится в поздравлении Президента.



Ющенко отметил, что потенциальные возможности отечественного футбола, как засвидетельствовал прошедший чемпионат мира, еще в полной мере не раскрыты. «Этот вид спорта должен стать одним из действенных факторов единения людей, утверждения национального духа и патриотизма», – сказал Президент.



«Верю, что клуб утвердится среди ведущих европейских команд и достигнет высших футбольных вершин», – подчеркнул Виктор Ющенко.