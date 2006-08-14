Велогонщик Попович отпраздновал венчание

Венчание, и затем и торжество ведущего отечественного велогонщика Ярослава Поповича прошло лучших традициях западноукраинских свадеб.



Более сотни гостей после венчания отправились в самый дорогой этно-ресторан Трускавца, где до глубокой ночи праздновали событие. В их числе было около 20 родственников со стороны невесты, приехавших в Дрогобыч из Италии и Новой Каледонии. Синди в своем свадебном платье, сшитом на заказ, кстати, во Львове, была великолепна. Ярослав же предстал перед гостями в вышитой рубашке. Гопак лучший молодой гонщик “Тур де Франс”-2005 правда, не сплясал, но унывать гостям определенно не давал.



Свидетелями со стороны жениха были его одноклубник пот американской велокоманде “Дискавери Ченнел” Владимир Билека и друг детства Дмитрий Попов. Синди представляли ее сестра Кимберли и подруга Сильвия.



Было все: и танец дружным итальяно-французско-украинским строем ламбады, и еще целый ряд интересных конкурсов, даже мужской стриптиз (без вульгарности) в исполнении одного из проигравших в предыдущем конкурсе родственников жениха.



«Такого я еще не видел, хотя прожил на белом свете уже 47 лет,» - не скрывал

эмоций отец Синди Рикардо Барони. – «До приезда в Дрогобыч я знал об Украине немного. Но теперь всем в Новой Каледонии и Италии расскажу, что самые лучшие свадьбы играются в вашей стране.»



Восемь друзей Поповича сделали молодым совместный подарок – сертификат на звезду, которая теперь называется “Славик и Синди”. Презентовали и телескоп. Третьим подарком от друзей была ударная установка – Ярослав, оказывается, владеет и этим музыкальным инструментом.



Праздновать событие чета Поповичей будет до 15 августа. А уже на следующий день Ярославу предстоит выступить на многодневке в Голландии, а еще через три дня в гонке во Франции. Об этом «Главреду» сообщили из пресс-службы Ярослава Поповича.