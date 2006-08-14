Форвард сборной России тайно сбежал в НХЛ

Хоккеист Евгений Малкин сбежал в США. Центрфорвард магнитогорского «Металлурга» и сборной страны уехал тайно, взяв вещи и заграничный паспорт.



Неделю назад появилось сообщение, что Малкин подписал с российским «Металлургом» контракт до 1 мая 2007 года. После этого американский агент Малкина заявил, что хоккеист, несмотря на соглашение с уральским клубом, хочет провести новый сезон в НХЛ.



Побег центрфорварда магнитогорского «Металлурга» и сборной страны, справившего две недели назад свое 20-летие, произошел в Финляндии, куда «Магнитка» прибыла на очередной предсезонный сбор. В воскресенье он не явился на первую тренировку. Малкин тайно уехал с вещами и заграничным паспортом, в котором предусмотрительно была проставлена американская виза с открытой датой, передает ИТАР-ТАСС.



Еще 7 августа пресс-служба хоккейного клуба «Металлург» (Магнитогорск) распространила информацию о том, что Евгений Малкин в середине июня заключил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги Pittsburg Pingvins. Однако у хоккеиста еще действовало соглашение с «Магниткой», которая категорически возражала против его отъезда, особенно без компенсации со стороны американской команды.

На прошлой неделе руководство «Металлурга» заявило, что Малкин подписал новый контракт с «Металлургом» до 1 мая 2007 года, сообщает «Эхо Москвы». И следующий сезон он должен был играть в России. Сумма контракта не разглашалась, но в «Металлурге» уверяли, что Малкин получит не меньше, чем за океаном. «Евгений хочет играть в НХЛ. Мы еще обсудим с ним его будущее и примем наилучшее для его карьеры решение», – сказал агент Джей Пи Бэрри после заключения договора с уральским клубом.

С учетом новых правил, принятых в НХЛ, оклад новичка не может быть больше 2 млн. долларов без вычета налогов, а они в США в 2,5–3 раза выше, чем в России. Если Малкин все же разорвет контракт с «Металлургом», то неустойку (около 200 тыс. долларов) заплатит его новый клуб.



«Мы все в шоке. В течение четырех дней Малкин тренировался с командой и вдруг исчез, не сказав ни слова», – сказал гендиректор «Металлурга» Геннадий Величкин. «Все любят говорить про американскую демократию, но они без зазрения совести крадут нашего лучшего игрока. Малкин все еще очень наивен, и им не составило большого труда забить ему голову всеми этими историями про НХЛ», – добавил он, заметив, что «Металлург» собирается подавать в суд. «Если «пингвины» выплатят достойную компенсацию, это будет такой же победой, как если бы Малкин остался у нас», – сказал Величкин.



В хоккейном клубе «Металлург» надеются, что смогут выиграть судебный процесс против американского «Питтсбурга», если этот клуб подпишет контракт со сбежавшим Малкиным. «Мне сегодня уже позвонили несколько адвокатов американских и сказали, что, если «Питтсбург» подпишет с ним контракт, шансы судить «Питтсбург» и выиграть этот процесс очень высоки», – заявил Величкин.