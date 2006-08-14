Украина выиграла ЧМ по теннису

Впервые в истории украинского тенниса сборная Украины выиграла чемпионат мира среди девушек в возрастной категории 14 лет и младше. Наша команда в составе Надежды Киченок, Людмилы Киченок и Анастасии Кирилловой (капитан Вадим Куценко) в полуфинале обыграла команду Узбекистана со счетом 2-1 (свои одиночные матчи выиграли сестры Киченок), пишет «Proua.com», ссылаясь на «Подробности».



В финале наши девушки встречались со сборной России. Людмила Киченок обыграла Анастасию Мухаметову: 7-6(4) 6-3, Надежда Киченок уступила Яне Бучиной: 2-6 2-6. Судьба золотых медалей решилась в парном поединке, в котором Надя и Люда Киченок легко обыграли Мухаметову и Бучину: 6-1 6-3.