«Спартак» попробуют реанимировать

Сегодня у центрального входа во Дворец спорта "Сокольники" состоится пресс-конференция в защиту московского "Спартака", который из-за финансовых проблем был расформирован.



Как сообщила пресс-секретарь президента Олимпийского комитета России Дарья Червоненко агентству "Весь спорт", президент ОКР Леонид Тягачёв, несмотря на официально объявленное расформирование и неучастие "Спартака" в чемпионате России-2006/07, продолжает искать для него хозяев и спонсоров. "Я знаю, Леонид Васильевич ведёт переговоры о спасении легендарного клуба практически в круглосуточном режиме. Возможно, какие-то положительные новости он сообщит уже на завтрашней пресс-конференции", - приводит слова Червоненко «Советский Спорт».