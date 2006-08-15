«Ливерпуль» и «Маккаби» сыграют в Киеве 22 августа

Как сообщает Би-би-си, ответный матч третьего квалификационного раунда лиги чемпионов между английским Ливерпулем и израильским Маккаби состоится в Киеве. Игра состоится 22 августа.



Как уже сообщалось известно, матч не может пройти в Израиле в связи с накалившейся ситуацией в этом регионе. Поэтому, израильская сторона обратилась к украинской с просьбой провести матч «Маккаби»-«Ливерпуль» в Киеве на стадионе «Динамо». Руководство украинского футбола и клуба пошло навстречу этому предложению. Напомним, что первую встречу «Ливерпуль» выиграл с минимальным счетом 2:1.