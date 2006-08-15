Шевченко: Я не хотел обидеть болельщиков «Милана»

Форвард "Челси" Андрей Шевченко заявил, что он не хотел обидеть болельщиков "Милана", когда поцеловал майку своего нового клуба после того, как забил гол в матче против "Ливерпуля".



"Я говорю вам правду. Единственная футболка, которую я целую – футболка моей сборной. Только она одна настолько важна для меня. Я сам не понимаю, что я творю, когда праздную забитый гол. Я не хотел никого обидеть.



В "Милане" я ощущал себя как в семье. Я заслужил любовь болельщиков за высокий уровень игры, за свой футбол. И так было на протяжении семи лет. Меня полюбили не за то, как я отмечаю голы и не за какие-то жесты, а за тяжелую работу, за то, что я способен делать на поле. Я хочу добиться того же самого в "Челси", сказал Шевченко, - сообщает ACMILANFAN.RU.