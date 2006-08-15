Гусин передумал уходить из сборной

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Тимощук сказал, что игрок самарских «Крыльев Советов» продожит свою игровую карьеру в сборной, сообщает официальный сайт Тимощука, о чем передает «Советский Спорт».



- Как так получилось, что прощальный матч отменяется?



— Вначале все настраивались на прощальный матч, как и было, анонсировано ранее. Но после того как мы все собрались на базе, мы поговорили с Андреем еще раз, после он встретился с руководством нашей федерации, после чего всем объявил, что принял решение о продолжении своей карьеры в сборной Украины.



— Какая была твоя первая реакция?



— Новость была неожиданной, потому что Андрей уже убедил многих в непоколебимости своего решения, но все-таки еще сохранялась небольшая надежда, что он передумает.



— В одном из интервью Андрей говорил, что ты его уговаривал не заканчиваться со сборной.



— Все было именно так, мы долго с ним разговаривали на эту тему. Он приводил свои аргументы, я ему приводил свои. Я делал все, что мог, как видим, мои усилия не прошли даром.



— Многие считают, что уходить всегда надо вовремя, не тот ли это момент для Гусина?



— Играть надо до тех пор, пока ты чувствуешь, что сможешь приносить максимальную пользу. Я уверен, что Андрей еще сможет принести нашей команде и нашей сборной большую пользу. Я считаю, что ему еще предстоит сыграть свой лучший матч за команду, поэтому я только рад тому, что смогу с ним продолжать играть в одной команде.



— Не передумает ли теперь Андрей еще раз до игры?



— (Смеется) Не думаю.