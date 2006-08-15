«Астон-Виллу» купил американский «Абрамович»

Известный футбольный клуб английской премьер-лиги "Астон-Вилла" куплен за 62,6 млн. фунтов /118 млн. долларов/ американским миллиардером Рэнди Лернером.



44-летний глава заокеанской компании "Реформ эквизишн", которому принадлежит клуб Национальной лиги американского футбола "Кливленд браунз", сумел одолеть в борьбе за английскую команду четырех сильных конкурентов, в том числе уже бывшего главного тренера сборной Англии шведа Свена-Йорана Эрикссона. Лернеру достался 39-процентный пакет акций команды, принадлежавший Дугу Эллису, председателю клуба с 1982 года, который уходит отставку, передает ИТАР-ТАСС.