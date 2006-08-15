Легкая атлетика. Сборная России «сидела» на допинге?

Шведская полиция подозревает, что обнаруженные в Гетеборге сумки с остатками допинга и оборудованием для его применения, принадлежали российским легкоатлетам, которые участвовали в недавнем чемпионате Европы. Некоторые упаковки и шприцы, найденные у отеля, где проживали россияне, имеют надписи на русском языке.



Президент специальной медицинской комиссии Международной федерации легкой атлетики (IAAF) Арне Юнгквист уже успел заявить, что, по его мнению, допинг принадлежал именно российским спортсменам. "Нет ничего удивительного в том, что упаковки подписаны русскими буквами. Все это отвратительно", - цитирует издание The Times слова Юнгквиста.



Одна из двух сумок, которая может стать причиной скандала с участием российских легкоатлетов, была найдена недалеко от гостиницы Hotel Opalen, где помимо сборной России проживали команды Польши и Боснии и Герцеговины, передает «Лента.ru». Официальных обвинений россиянам пока не предъявлено.



Напомним, что на чемпионате Европы в Гетеборге российская сборная одержала убедительную победу в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 12 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых медалей.