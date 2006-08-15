На тренера сборной Ирландии напал сумасшедший

Полиция Дублина задержала человека, напавшего на главного тренера сборной Ирландии Стива Стонтона. Инцидент произошел в гостинице Portmarnock Hotel: злоумышленник, вооруженный муляжом пистолета, угрожал убить наставника. Стонтону удалось скрыться от преступника и сообщить о происшествии служащим отеля.



Через несколько минут о случившемся узнала полиция, и вскоре неизвестный был арестован на пляже рядом с отелем. По информации издания Irish Times, преступник напал на Стонтона, когда тот разговаривал по телефону в парке гостиницы. Сообщается, что этот человек страдает психическими расстройствами.



Федерация футбола Ирландии (FAI) уже обнародовала заявление о том, что главный тренер чувствует себя отлично и готов продолжить работу с командой. В ближайшую среду (16 августа) ирландцам предстоит провести товарищеский матч с Голландией. Эта игра станет для Стонтона, известного по выступлениям за "Ливерпуль", третьей на посту наставника сборной.



Любопытно, что три года назад сборная Ирландии попала в похожий инцидент, когда находилась в том же Portmarnock Hotel. Во время ужина команды в ресторан ворвались двое неизвестных в масках, совершили выстрел в потолок и похитили у игроков около 690 фунтов стерлингов (1 300 долларов), передает «Лента.ru».