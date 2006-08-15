Брандао отчислен из «Легии» за пьянство

Футбольный клуб "Легия" официально сообщил, что нападающий команды бразилец Элтон Брандао из-за причин не связанных с футболом, отчислен из основного состава команды.



До принятия решения руководством и Наблюдательным советом клуба о будущем игрока, клуб "Легия" не будет комментировать инцидент. 21-летний бразильский форвард был арендован с правом выкупа "Легией" у бразильского "Сан-Каэтано" на год.



Брандао в ночь на пятницу был задержан полицией во время управления автомобилем в состоянии опьянения. "Во время стандартной проверки в его организме было обнаружено 1,4 промилле алкоголя. Машина была отогнана на полицейскую стоянку, а сам игрок, который вел себя очень вежливо, доставлен домой", - сообщила пресс-атташе полиции Агнешка Хамелюш. Элтону грозит до двух лет лишения свободы или временный запрет управления автомобилем. В ближайшее время ему будут предъявлены обвинения, передает «Утро.ru».