Спасать «Спартак» будут Кобзон и Майоров

В московском хоккейном клубе «Спартак» создан оргкомитет по выходу из кризиса, сообщает «РИА«Новости».



Оргкомитет призван обратиться к известным политикам, бизнесменам с целью поиска средств, необходимых команде. Кроме того, оргкомитет обратится к артисту Иосифу Кобзону, давнему болельщику «Спартака», с просьбой провести благотворительный марафон по сбору средств. А 3 сентября в рамках хоккейного турнира «Кубок «Спартака» будет проведен благотворительный матч.

Возглавил оргкомитет знаменитый спартаковец, олимпийский чемпион Борис Майоров. Он очень возмущен и недоволен сложившейся ситуацией: «Для меня эта ситуация не только трагедия, но и жизненный урок, - сказал Майоров. - По каким показателям в суперлиге оказался «Амур»? Я признаю только спортивный результат».



По словам Майорова, в суперлиге каждый год действует новая система. «Это не дает возможности стабильно играть». Майоров заявил также, что будущий сезон «Спартаку» необходимо начать в высшей лиге. «Надо сохранить команду хотя бы в высшей лиге. Это будет чрезвычайно сложно, но потом будет еще сложнее выходить в суперлигу», - подчеркнул он.



В конце августа в Москве пройдет традиционный «Кубок «Спартака». И, как сказал президент хоккейного турнира Гелани Товбулатов, клуб находится в тяжелейшей ситуации, но соревнования все-таки будут проведены.



Президент спартаковского хоккейного клуба Вячеслав Старшинов заявил, что пока не уверен в том, возможно ли будет собрать команду для участия в «Кубке «Спартака».



Вячеслав Старшинов: «Я не знаю, соберем ли мы хотя бы фарм-клуб, но вы же понимаете: «Кубок «Спартака» без (нашей) команды сложно себе представить».