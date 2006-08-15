Формула-1. Mercedes готов «с потрохами» купить Mclaren

Немецкий автогигант Mercedes-Benz намерен полностью взять под свой контроль управление командой "Формулы-1" Mclaren, сообщает "Auto Bild Motorsport".



Руководство компании недовольно тем, что команда с 1999 года не может выиграть чемпионат мира ни в личном зачете, ни в Кубке Конструкторов. В нынешнем сезоне команда уже потеряла шансы на победу в мировом первенстве.



В настоящее время Mercedes-Benz принадлежит 40 процентов акций команды, а еще по 30 процентов принадлежат нынешнему руководителю "серебряных стрел" Рону Деннису и Мансуру Оджеху, причем Деннис и Оджех не могут продать свои акции по отдельности – только вместе, передает «Лента.ru».



Напомним, что Mercedes-Benz начал сотрудничество с McLaren в июле 1999 года, с тех пор каждый год снабжая команду двигателями и обеспечивая один из самых больших бюджетов среди всех команд "Формулы-1".



По неофициальной информации, сделка по продаже McLaren компании Mercedes-Benz оценивается в 380 миллионов долларов. После ее совершения управление командой примет на себя руководитель Mercedes Motorsport Норберт Хауг. Источники в DaimlerChrysler, в состав которого входит Mercedes-Benz, утверждают, что покупка состоится в ближайшее время.