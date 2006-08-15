Гусин: Я остаюсь в сборной

На сегодняшней пресс-конференции перед началом матча Украина – Азербайджан Андрей Гусин объявил, что остается в сборной, передает корреспондент «Главреда».





Андрей Гусин: «Я не хотел, чтобы вокруг моего имени устраивался ажиотаж. У меня был ряд аргументов, чтобы после Чемпионата мира завершить карьеру в сборной. Мне показалось, что пришло время уйти и дать дорогу молодым. Но приезд в Киев многое изменил. Мне привели ряд контраргументов – и главный тренер, и президент ФФУ – которые повлияли на изменение решения. Поэтому я остаюсь в сборной. Думаю, что мой опыт и желание играть еще пригодятся команде».