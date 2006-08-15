Суркис: Убедил Гусина остаться – по-отечески

На сегодняшней предматчевой пресс-конференции президент ФФУ Григорий Суркис не стал уточнять, какими именно аргументами повлиял на изменение решения Андреем Гусиным, - передает корреспондент «Главреда».





Суркис: « Мы посидели с Андреем в ресторане в Конча-Заспе – на динамовской базе – где я привел ему свои аргументы. Причем, скорее, это были аргументы не президента ФФУ, а, так сказать, отеческие. Нам небезразличны игроки, верой и правдой служившие украинскому футболу. Поэтому очень рад, что Андрей Гусин принял решение продолжить карьеру в сборной Украины».