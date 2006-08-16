Блохин: Теперь из сборной «проводим» Воронина

После матча сборных Украины и Азербайджана главного тренера украинской команды Олега Блохина журналисты попросили раскрыть «тайну аргументации», благодаря которой удалось уговорить Андрей Гусина остаться в сборной.



Тайну наставник сборной не открыл, но высказался по поводу самих проводов. Олег Блохин: «Ну, принял Гусин решение завершить карьеру в сборной… Теперь вот – передумал, остается… Зато праздник какой устроили! Видите, что творится. И что!? Давайте, еще кого-то провожать… Очередь такую установим и станем праздники устраивать. Кто там следующий? Давайте, Воронина проводим, например…»



Напомним, что после разговора с президентом ФФУ Григорием Суркисом, выступающий ныне за самарские «Крылья Советом Андрей Гусин изменил свое ранее принятое решение завершить карьеру в национальной сборной Украины. Но поскольку к его проводам уже серьезно подготовились, то отменять шоу не стали. После матча с Азербайджаном звучали песни, устраивались танцы и души болельщиков порадовал грандиозный салют, передает корреспондент «Главреда».