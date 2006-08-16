Лысенко чуть не проспала мировой рекорд

Чемпионка Европы 2006 года в метании молота российнка Татьяна Лысенко едва не проспала соревнования "Таллин-2006" в Эстонии, на которых побила свой мировой рекорд - 77 метров 80 сантиметров, сообщает "Весь спорт".



"Ну и денек был! - воскликнула новая рекордсменка мира. - Все началось с того, что я в обед решила вздремнуть - и едва не проспала автобус, который отвозит всех на стадион. Собиралась лихорадочно, в спешке, буквально за считанные минуты. Приехали на стадион, начинается разминка, и я чувствую: летит молот, летит! Первую попытку сорвала, в третьей и четвёртой метнула за 76 метров. Перед пятой - думаю: ну, вот сейчас или никогда. И получилось! До сих пор на стадионе нахожусь, никак в себя от радости прийти не могу", передает «SPORT.RU».