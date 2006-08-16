Валуев: Мне не надо было смотреть бой Маскаева

Российский боксер Николай Валуев прокомментировал победу Олега Маскаева над Хасимом Рахманом, сообщает fightnews.



"В настоящее время я тренируюсь в лагере в Армении, который находится на высоте 2 тысяч метров над уровнем моря, готовясь к бою против Барретта. Поэтому мне не надо было смотреть бой Олега по телевизору. Однако я был уверен, что Маскаев победит. Я поздравляю Олега и желаю ему всего лучшего. Он молодец! Теперь все чемпионы в супертяжелом весе - выходцы из СССР. Это показывает, как сильны восточноевропейские боксеры. Люди в моей стране горды этим. Конечно, я сделаю все, чтобы удачно защитить свой титул против Барретта", - заявил Валуев, передает «SPORT.RU».