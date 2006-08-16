Жеребьевка 1/16 Кубка Украины

Прошла жеребьёвка 1/16 финала розыгрыша Кубка Украины. На этой стадии команды сыграют между собой 1 матч, и с 1/16 финала в борьбу вступают финалисты прошлогоднего розыгрыша киевское "Динамо" и запорожский "Металлург".



"Динамо" сыграет в Мелитополе с "Олкомом", "Металлург" в Молодёжном встретится с командой "Крымтеплица". Чемпион Украины "Шахтёр" в 1/16 финала сыграет с командой "Явор" (Краснополье). Отметим грядущее дерби "Днепров", черкасского и днепропетровского, и львовское дерби "ФК Львов" - "Карпаты"



Остальные пары сформировались так: "Борисфен" - "Черноморец", "Динамо-ИгроСервис" - "Ильичевец", "Энергетик" - "Металлист", "Закарпатье" - "Таврия", "Химик" - "Металлург" (Донецк), "Титан" - "Ворскла", "Оболонь" - "Сталь" (Алчевск), "Олимпик" - "Кривбасс", "Сталь" (Днепродзержинск) - "Заря", "Севастополь" - "Волынь".



Игры 1/16 финала пройдут 20 сентября, передает «Наш спорт».